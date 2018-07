Chelsea chega a quatro dias da estreia

Os jogadores, entre eles Oscar, Ramires e David Luiz, eram aguardados por dezenas de torcedores e retribuíram o carinho distribuindo autógrafos - ninguém, no entanto, concedeu entrevista. Do aeroporto, o elenco do clube inglês foi para o hotel onde ficará concentrado em Yokohama, cidade em que disputará os seus dois jogos no Mundial, o primeiro já na quinta-feira, contra o Monterrey.

O Chelsea chegou ao Japão depois de ter jogado no sábado pelo Campeonato Inglês - venceu o Sunderland por 3 a 1 - e sem o volante Oriol Romeu, que sofreu uma lesão no joelho direito e foi cortado do Mundial.

A mais feia. O técnico do Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, fez uma comparação curiosa ao comentar as dificuldades que o seu time terá diante do Chelsea na semifinal.

"Nós ficamos felizes com a vitória que conseguimos, porque um dos objetivos era passar de fase, já que não conseguimos isso em 2011. Mas, agora, como dizemos em nosso país, vamos ter de dançar com a mais feia, que é o Chelsea", disse.

Após a vitória sobre o Ulsan Hyundai, o clube mexicano anunciou os cortes do atacante Humberto Suazo e do meia César De la Peña, machucados. Somente o último será substituído - Salvador Jasso deverá chegar ao Japão amanhã. / R.R e V.M.