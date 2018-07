Chelsea coloca o seu favoritismo em campo

O Corinthians fez a sua parte ontem, e o Chelsea tentará fazer a sua hoje. Apontado como favorito destacado, o time inglês lutará por uma vaga na final com o Monterrey às 8h30 (horário de Brasília).

Como o sonho de ganhar o bi da Copa dos Campeões virou fumaça logo na primeira fase e o título inglês parece uma miragem - está a dez pontos do líder Manchester United -, o Chelsea joga suas fichas no Mundial para salvar a temporada. E o técnico Rafa Benítez sabe que o resultado do time na competição influirá muito no clima que terá para trabalhar até o fim da temporada, quando termina seu contrato. Contestado por grande parte da torcida desde que foi contratado, ele terá paz e apoio se conseguir o título. Mas se fracassar será ainda mais pressionado.

Benítez não quis saber de dar a escalação do time. E tinha um bom álibi para justificar o suspense. "Chegamos ao Japão apenas segunda-feira e meus jogadores ainda não estão adaptados ao fuso horário (a diferença em relação a Londres é de nove horas para a frente). Alguns estão em melhor condição do que os outros, e vou levar isso em conta para definir quem começará."

Como o volante espanhol Oriol Romeu, titular nas duas últimas partidas, nem viajou para o Japão por causa de uma contusão, a dúvida está entre Lampard e Oscar para entrar no meio de campo. Moses continuará na frente ao lado de Torres.

Desfalque. A equipe mexicana não contará com o atacante chileno Suazo, cortado por contusão. E o técnico Victor Vucetich sabe que isso poderá ser um problema, porque sua equipe precisará de poder de fogo para avançar.

"O Chelsea é muito forte, e com certeza vai fazer gol. Precisaremos nos superar para conseguir derrotá-los."