Chelsea completa seis rodadas sem vencer

Embora o técnico Rafa Benítez tenha enfrentado menos protestos em sua segunda partida, o Chelsea continua jogando mal e ontem só empatou em casa por 0 a 0 com o Fulham pelo Campeonato Inglês. A três jogos do Mundial de Clubes, no qual deve enfrentar o Corinthians, o time inglês está em crise. Completou o sexto jogo sem vitória na competição (quatro empates e duas derrotas) e ficou estacionado no quarto lugar com 26 pontos, sete atrás do líder Manchester United. Considerando também a Copa dos Campeões, da qual pode ser eliminado na primeira fase na semana que vem - venceu só três dos últimos dez jogos.

A 15ª rodada foi totalmente favorável para os times de Manchester. O United venceu West Ham por 1 a 0 - gol de Van Persie - e chegou aos 33 pontos. O City, vice-líder, derrubou o Wigan fora de casa por 2 a 0, tentos de Balotelli e Milner, e completou seu 32º ponto.

O Chelsea não evoluiu em relação ao empate por 0 a 0 com o City na última rodada. Os meias criaram pouco - Oscar errou muitos passes -, e o time usou a ligação direta entre a defesa e o ataque em muitos lances. A melhor chance foi de Fernando Torres, que acertou um voleio salvo pelo zagueiro na em cima da linha no segundo tempo. O Fulham teve duas boas chances com Riise.

Alemão. O líder Bayern de Munique venceu Freiburg por 2 a 0 (gols de Thomas Müller e Tymoschuk) e abriu 10 pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que venceu o Werder Bremen fora de casa por 4 a 1 e ultrapassou o Borussia Dortmund na segunda posição.