Chelsea do Mundial é muito diferente do time que conquistou a Europa

Corria o mês de março quando a diretoria do Chelsea (leia-se Roman Abramovich, dono do clube) decidiu demitir o português André Villas-Boas por não estar nada satisfeita com os resultados da equipe. O jovem treinador havia chegado poucos meses antes com a missão de fazer o Chelsea jogar um futebol bonito e eficiente, mas não estava nem perto de alcançar esse objetivo. O clube se encontrava mergulhado no caos, o que não era exatamente uma novidade.

A solução encontrada por Abramovich para remediar a situação foi promover o auxiliar técnico Roberto di Matteo, ídolo da torcida azul por causa de sua ótima passagem pelo clube como jogador, nos anos 90. Esperto, o italiano logo tomou duas providências: ganhou a confiança dos veteranos do elenco (gente como Drogba, Terry e Lampard), que não estavam nada satisfeitos com Villas-Boas, e arrumou a defesa da equipe.

Como se sabe, Di Matteo saiu melhor do que a encomenda e Abramovich finalmente realizou seu sonho de colocar as mãos na taça da Copa dos Campeões. Nas semifinais, contra o Barcelona, e na final, contra o Bayern de Munique, o italiano não teve vergonha de apelar para a retranca, o que fez muita gente torcer contra o Chelsea nesses confrontos - em vão, é claro.

Foi de Di Matteo a ideia de escalar Ramires no lado direito do meio de campo, com a função de ajudar o lateral-direito a marcar. Do outro lado, muitas vezes ele colocou o jovem lateral-esquerdo Bertrand para cumprir a mesma função. E, no meio, Mikel, Lampard e Raul Meireles estavam lá para tirar o espaço do adversário. Atacar, para eles, era uma tarefa secundária.

Não foi por acaso que o goleiro Cech e o centroavante Drogba foram os principais destaques do time na campanha do título europeu. Ao checo cabia impedir os gols adversários quando o batalhão que estava à sua frente falhava e ao marfinense, anotar os tentos salvadores.

Depois de conquistado o título, Abramovich decidiu que era chegada a hora de dar espetáculo - sim, quem decidiu isso foi o dono do clube, e não o técnico. Ele contratou Oscar e Hazard para formar com Mata um trio de alta categoria no meio de campo. O russo queria que seu time tivesse menos operários e mais artistas.

Di Matteo não gostou muito dessa ideia, mas foi obrigado a aceitar a "sugestão" de Abramovich de escalar os jogadores mais talentosos do elenco em todas as partidas. Só havia um problema: o russo também queria bons resultados. Como eles não estavam mais aparecendo, o italiano se tornou a nova vítima da notória falta de paciência do bilionário com treinadores.

Rafael Benítez, homem detestado pela torcida do Chelsea, foi escolhido para substituir Di Matteo e não se atreveu a mexer na maneira de jogar da equipe. Sendo assim, o time que o Corinthians enfrentará hoje é muito mais leve, técnico e ofensivo do que aquele que conquistou a Copa dos Campeões. E por um motivo muito simples: porque assim quis Roman Abramovich.