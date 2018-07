Chelsea e Arsenal dão vexame na Inglaterra As coisas não estão nada fáceis para o português André Villas-Boas, treinador do Chelsea. Ontem, repetindo os maus resultados na Premier League, a equipe só empatou com Birmingham por 1 a 1 e terá de fazer um jogo desempate com o mesmo adversário para ver se avança às quartas de final da Copa da Inglaterra.