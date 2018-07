Chelsea e Liverpool avançam para as oitavas Com uma vitória suada por 1 a 0, o Chelsea venceu o Queens Park Rangers e avançou para s oitavas de final da Copa da Inglaterra. O gol da vitória foi de Juan Mata, de pênalti. O volante brasileiro Ramires machucou-se com seriedade e deve desfalcar o Chelsea pelo resto da competição. Também o Liverpool avançou ao bater o Manchester United por 2 a 1. O herói do jogo foi o reserva Dirk Kuyt, que marcou o gol da vitória a dois minutos do final da partida. O Birmingham passou com goleada pelo Sheffield por 4 a 0, enquanto o Newcastle foi eliminado pelo Brighton & Hove por 1 a 0.