Chelsea estende o contrato do atacante Giroud e do goleiro Caballero

O atacante francês Olivier Giroud e o goleiro argentino Willy Caballero assinaram, nesta quarta-feira, a extensão de seus contratos com o Chelsea. Desta forma, os jogadores poderão participar do restante do Campeonato Inglês, quando for decidido o retorno das partidas, suspensas por causa da pandemia do coronavírus.

O acordo com Giroud deveria expirar no final da temporada. A Lazio, da Itália, demonstrou interesse em ficar com o atleta, mas atacante também da seleção francesa, de 33 anos, autor do último gol do Chelsea antes da paralisação por causa da pandemia na vitória por 4 a sobre o Everton, em março, disse que "adoraria continuar a jornada e aventura" no clube de Londres.

Giroud se transferiu para o Chelsea, em 2018, vindo do Arsenal em 2018 e marcou sete gols em 49 partidas pelo clube.

O Chelsea também exerceu a opção de prorrogar o contrato de Caballero por mais um ano, até o final da temporada 2020-21. "É um momento difícil para todos. Sinto-me abençoado por esta oportunidade e agradeço verdadeiramente", afirmou o atleta, de 38 anos, desde 2017 na equipe.