Chelsea joga para tentar confirmar sua recuperação

O Chelsea está curando a ferida aberta pela derrota para o Corinthians na final do Mundial com vitórias. Depois que voltou do Japão o time venceu os três jogos que disputou (um pela Copa da Liga Inglesa e dois pelo Campeonato Inglês), marcou 14 gols e sofreu só um. E hoje colocará esse bom momento à prova contra o Everton em Liverpool.

A reação da equipe tem sido creditada pela imprensa londrina ao trabalho do técnico Rafa Benítez, que está cotado para ter o contrato renovado - ele assumiu em novembro no lugar de Roberto di Matteo e assinou apenas até o fim da temporada.

A fixação de David Luiz como volante e a troca de Oscar por Moses são apontadas como as grandes sacadas do treinador espanhol. O time ficou mais seguro defensivamente e mais agudo no ataque.

Um dos jogadores mais antigos do elenco (completará hoje 400 jogos pelo clube), o goleiro Petr Cech diz que se sente muito mais seguro agora. "Estamos sofrendo bem menos gols do que antes. A equipe está mais organizada e se defendendo melhor."

Em dez jogos sob o comando do treinador espanhol, o Chelsea sofreu oito gols. Nos últimos dez em que foi dirigido por Di Matteo levou 21.

Benítez está conquistando a imprensa e ganhando pontos com Roman Abramovich (o dono do clube), mas ainda não é querido pelos torcedores. As manifestações hostis contra ele (detestado por grande parte da torcida por ter dito, quando dirigia o Liverpool, que jamais treinaria o Chelsea) e os gritos de apoio a Di Matteo diminuíram, é verdade, mas ainda há muita resistência contra ele.

O único jeito de Rafa Benítez ser aceito pelos torcedores é continuar vencendo os jogos. E hoje não será nada fácil sair de campo com os três pontos.