Chelsea tenta se aproximar dos líderes no Campeonato Inglês

LONDRES - As três próximas rodadas do Campeonato Inglês, concentradas em oito dias, serão decisivas para o Chelsea tentar se intrometer na briga dos times de Manchester pelo título. Hoje, o líder United tem quatro pontos de vantagem sobre o City (43 a 39); o Chelsea é o terceiro com 32.

O primeiro teste do poder de fogo dos Azuis acontece nesta quarta-feira na "Boxing Day", rodada realizada tradicionalmente um dia após o Natal. O Chelsea vai visitar o Norwich, uma das sensações do torneio, enquanto o líder Manchester United recebe o Newcastle, que está apenas em 14.º, e o City visita o Sunderland, o 15.°.

Nas duas últimas partidas após a derrota para o Corinthians no Mundial de Clubes, o time de Rafa Benítez se recuperou e marcou 13 gols (5 a 1 sobre o Leeds pela Copa da Liga Inglesa e 8 a 0 sobre o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês).

"Ficamos arrasados pelo que aconteceu no Japão, mas o time soube absorver os erros e superar a derrota para o Corinthians", diz o meia Ramires.

Nas próximas rodadas, os três líderes também enfrentam rivais medianos: o Chelsea vai encarar o Everton e QPR; o United enfrentará o West Bromwich e o Wigan; já o City enfrentará Norwich e o Stoke City. "Não podemos perder pontos nesses jogos", diz o meia Lampard.