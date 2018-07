Chelsea tenta se reerguer

SÃO PAULO - Menos de sete meses bastaram para o Chelsea ir do céu ao inferno. Em maio, o clube atingiu o ponto mais alto de sua história ao vencer a Copa dos Campeões da Europa. Depois do título, a equipe entrou em profundo declínio. A defesa se transformou em uma peneira e o ataque já não botava medo em ninguém. A diretoria, então, resolveu demitir o técnico italiano Roberto Di Matteo e contratar o espanhol Rafael Benítez.

Trocar de técnico, aliás, virou prática rotineira depois que o bilionário russo Roman Abramovich comprou o clube, em 2003. Benítez é o décimo treinador dos Azuis nos últimos nove anos. O ex-comandante do Liverpool, no entanto, sofre enorme rejeição da torcida de seu novo time e seus primeiros resultados não foram nada empolgantes.

Contratado até o fim da atual temporada, Benítez, por incrível que pareça, já convive com boatos de demissão. "Se começarmos a ganhar jogos, os torcedores vão nos apoiar e vão perceber que eu vou tentar fazer o meu melhor por eles." A equipe passa por um momento de transição. O grupo de "senadores", que conduziu o time ao título continental, perdeu muita força.

O atacante Didier Drogba foi para o futebol chinês, o meia Frank Lampard vem dando sinais de que seu ciclo de 12 anos no clube londrino está acabando e, como seu contrato se aproxima do fim, pode deixar Stamford Bridge, enquanto o zagueiro John Terry tem sofrido com lesões e, após ser considerado culpado em um caso de racismo contra Anton Ferdinand, do Queens Park Rangers, teve o seu prestígio abalado.

O único "senador" que continua em alta é o goleiro Petr Cech. Aos 30 anos, já foi chamado de velho após cometer algumas falhas, mas, com reflexo apurado e ótima saída de bola, transmite confiança para a defesa e é figura constante nas listas de melhores do mundo na posição. Um de seus melhores atributos é a reposição de bola. Não são raros os gols da equipe que nascem dos seus pés.

JUVENTUDE

Neste Chelsea renovado, novos nomes estão ganhando espaço. No meio de campo, por exemplo, o velocista Ramires caiu nas graças da torcida com alguns gols bonitos e importantes, como o marcado contra o Barcelona, pela Copa dos Campeões.

Oscar é outro que goza de prestígio, afinal chegou ao clube em agosto, não sentiu o peso da camisa e logo tornou-se titular da equipe. Quem também não precisou de muito tempo para se adaptar ao futebol inglês foi o meia Juan Mata. Ele deixou o Valencia há pouco mais de um ano e já se transformou em um dos pilares do Chelsea. Criativo e versátil, pode jogar tanto pelo meio quanto pelas beiradas do campo. Quando a situação aperta, costuma chamar a responsabilidade e decidir.