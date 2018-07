Chelsea usa seu elenco e atropela Monterrey

O lateral-direito Alessandro e o zagueiro Chicão que se cuidem. O lado esquerdo do ataque do Chelsea se mostrou perigosíssimo, ontem, contra o Monterrey, no estádio de Yokohama. Foi por ali que saíram os gols da vitória por 3 a 1 que colocou a equipe inglesa na decisão de domingo do Mundial de Clubes, contra o Corinthians. Não é à toa que Tite ensaia com Romarinho no lugar de Douglas, para conter a saída do time inglês.

O técnico Rafa Benítez mudou um pouco o jeito de o Chelsea jogar adiantando o zagueiro David Luiz para atuar de volante pela esquerda. Assim, ele sacou o veloz volante Ramires do meio de campo e recolocou o meia Oscar entre os titulares.

A presença de David Luiz no meio de campo mudou a dinâmica do time. Ao contrário do que se poderia imaginar, o zagueiro não se limitou a marcar e proteger a defesa. Bem à vontade, o brasileiro teve liberdade para atacar, apoiou bem e deu suporte ao talentoso meia belga Hazard e ao lateral Ashley Cole atuarem pelo lado esquerdo.

O lance do primeiro gol, aos 17 minutos do primeiro tempo, foi justamente naquele setor do campo. Oscar tocou de calcanhar para Ashley Cole, que rolou para Juan Mata finalizar no meio da área.

A intensa movimentação dos homens de frente do Chelsea é outro ponto que o Corinthians precisa ficar atento. O trio de meias formado por Oscar, Hazard e Juan Mata e o atacante Fernando Torres, que joga mais adiantado, não pararam um segundo sequer a fim de confundir a defesa mexicana. Dessa maneira, o Chelsea tinha amplo domínio das ações ofensivas e ditava o ritmo da partida.

Ao Monterrey sobravam os cruzamentos na área para o atacante De Nigris, uma alternativa que o Corinthians poderá usar no domingo com Guerrero já que a defesa do Chelsea não se mostrou muito confiável nesse tipo de jogada. Foi um risco de Rafa Benítez escolheu correr quando tirou David Luiz do miolo da zaga e colocou Ivanovic para ocupar o seu lugar - com a mudança, Azpilicueta foi o titular na lateral direita.

Jogo definido. No segundo tempo, o Chelsea mostrou uma eficiência espetacular e "matou" o jogo em apenas dois minutos. E novamente em jogadas pela esquerda. Logo aos 17 segundos, Hazard fez ótima jogada e tocou para Fernando Torres se livrar da marcação e fazer o segundo.

No terceiro gol, foi a vez de Fernando Torres avançar em velocidade pelo setor e cruzar de três dedos para Juan Mata, que tocou de primeira para Oscar no meio da área - o zagueiro Chavez acabou se atrapalhando na hora de fazer o corte e acabou marcando contra.

Alessandro e Chicão têm, respectivamente, 33 e 31 anos e já não são tão velozes. Sozinhos não terão como parar Hazard e companhia pelo lado direito da defesa alvinegra. Tite viu tudo isso de perto ontem e tem até domingo para arrumar um jeito de não deixar Cássio tão exposto como ficou o goleiro do Monterrey na partida de ontem.