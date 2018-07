Chevrolet anuncia volta à Fórmula Indy em 2012 Fora da Fórmula Indy há seis anos, a Chevrolet anunciou nesta sexta-feira que irá retornar à categoria em 2012 como fornecedora de motores. A montadora irá ajudar a desenvolver os propulsores V6 turbo em conjunto com a Ilmor para fornecê-lo à equipe Penske. O anúncio do retorno da Chevrolet foi feito no tradicional circuito de Indianápolis.