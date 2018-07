Chicago Blackhawks conquista título da NHL em casa após 77 anos

O Chicago Blackhawks conquistou na noite de segunda-feira o título da temporada 2014/2015 da NHL, a liga hóquei no gelo dos Estados Unidos e do Canadá, ao derrotar o Tampa Bay Lightning por 2 a 0, em casa, fechando a série decisiva por 4 a 2, para comemorar o seu terceiro título nos últimos seis anos.

A conquista do Blackhawks, definida com os gols marcados por Patrick Kane e Duncan Keith, acabou sendo ainda mais especial porque foi a primeira vez desde 1938 que o time se coroou campeão em casa.

Keith colocou o Blackhawks em vantagem a 2min47 do fim do segundo período ao aproveitar um rebote de um disparo dele próprio para fazer 1 a 0. Depois, Kane, quando faltavam 5min13 para o término do terceiro e último período, marcou o segundo gol do time de Chicago.

O gol de Kane, o do título do Blackhawks, acabou sendo o seu único na série decisiva. E acabou colocando pela primeira vez uma equipe com uma vantagem de dois gols de diferença na decisão da Copa Stanley, conquistada pela equipe de Chicago.

Duncan Keith foi eleito o MVP dos playoffs da NHL. E o sexto título do Blackhawks o levou a se igualar ao Boston Bruins como segundo time norte-americano com mais conquistas da NHL, atrás das 11 do Detroit Red Wings. O maior vencedor, porém, é um time do Canadá, o Montreal Canadiens, com 24 títulos.