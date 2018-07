Chicão e Alessandro fazem gol e querem recuperar prestígio

Ele só ganhou vaga de titular porque Paulo André foi barrado para melhorar a forma física e Wallace, reserva imediato, fraturou o nariz essa semana.

Já Alessandro, que jogou mal na estreia e deixou o Pacaembu sob vaias, sacramentou a vitória com um gol bonito, driblando os zagueiros e saindo na cara do gol. A tendência é que Tite mantenha a equipe que venceu o Guará ontem na partida de domingo contra o Linense no Pacaembu.