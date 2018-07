Chicão e Liedson lutam pela artilharia no clube

Hoje, eles prometem mais um round na luta para fazer história no clube. Não que estejam em pé de guerra pelo posto de goleador corintiano. Na verdade, têm objetivos em comum.

No Brasileiro, o Corinthians jamais teve o artilheiro. Chegou perto em 2005, com Tevez. Agora, Liedson busca essa conquista pessoal. Ainda mais com a concorrência que terá em breve, com Emerson e Adriano.

"Nunca me importei com números, procuro fazer um (gol) de cada vez. Mas meu pensamento é fazer gols sempre", diz.

No caso de Chicão, ele tenta se tornar o maior zagueiro- artilheiro do Alvinegro. Sua briga é para alcançar a marca de Grané, que nos anos 40 fez 50 gols. Chicão, de contrato renovado até 2013, já balançou as redes 34 vezes.