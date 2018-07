Chicão está determinado a dar volta por cima no Corinthians

O zagueiro Chicão, que virou reserva de luxo depois de ter sido titular absoluto e capitão do time, disse ontem que preferiu continuar no Corinthians em 2012, apesar de ter recebido sondagens de clubes da Série A.

Flamengo e Internacional, que estão à procura de zagueiros, foram duas equipes que entraram em contato com o jogador após o término do Brasileiro - de fora do País surgiu o interesse de um clube do México.

Chicão não quis conversar com esses times porque acredita que pode retomar a posição e o prestígio na equipe. Pesou nessa decisão o fato de ele ainda ter contrato com o Corinthians até o fim de 2013 e a boa relação com a torcida, mesmo após a saída do time.

Chicão perdeu o posto de titular no pior momento do Corinthians no Brasileiro do ano passado, quando a "cabeça" de Tite estava em jogo. E, às vésperas de um clássico contra o São Paulo, o zagueiro não aceitou ficar na reserva e pediu para deixar a concentração.

Passada a confusão, e com a conquista do título brasileiro, a relação com Tite voltou a ficar boa. Mas o técnico reiterou que Chicão começa 2012 como terminou o ano passado: no banco. "Ele e o Wallace vão continuar botando pressão no Paulo André e no Castán. Mas são todos atletas de qualidade."