Chicão fica até o fim do ano. E quer renovar O Benfica o procurou no começo do ano. Agora não há propostas, mas, mesmo que cheguem, o zagueiro Chicão garante seguir no Corinthians ao menos até dezembro, quando termina seu contrato. "Como todos sabem, meu contrato vai até o fim do ano. E minha vontade é permanecer (ampliar o contrato), mas ninguém me procurou para a renovação", afirmou o zagueiro, com duas metas no clube: ganhar o Brasileiro e voltar a disputar a Libertadores em 2011. "Estou tranquilo, pensando somente no Corinthians. Tenho objetivos aqui e não é hora de pensar na Europa", garantiu o camisa 3, de 28 anos, um dos destaques da equipe nas três temporadas sob o comando de Mano Menezes.