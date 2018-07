Chicão não treina e vira dúvida para o clássico Se pôde comemorar o retorno de Fábio Santos aos treinos com bola depois de o lateral-esquerdo se recuperar de lesão na coxa direita, Tite recebeu ontem a notícia de que Chicão corre risco de não enfrentar o São Paulo, domingo, no Pacaembu, no último jogo do Corinthians antes do embarque para o Japão. O zagueiro reclama de dores musculares e deve ser poupado para que o problema não se agrave.