Chiellini se entusiasma com paixão do Brasil por futebol Chiellini está curtindo como poucos a viagem ao Brasil. Ele diz que se "respira futebol" o tempo todo no País, e que, por isso, não vê a hora de entrar no Maracanã para enfrentar o México, domingo, na estreia na Copa das Confederações. "Soube que já venderam mais de 60 mil ingressos para o jogo, e o Brasil nem vai estar em campo. Isso mostra a paixão do povo brasileiro pelo futebol. Vai ser uma grande emoção jogar no Maracanã lotado", disse o zagueiro da seleção italiana.