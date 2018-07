Chile completa pré-lista para Copa com lesionado Vidal

SANTIAGO - O técnico da seleção do Chile, Jorge Sampaoli, completou nesta terça-feira a pré-lista de 30 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo e incluiu o meio-campista Arturo Vidal, mesmo que o jogador da Juventus não tenha presença assegurada no torneio no Brasil em razão de uma lesão.

Vidal passou por uma cirurgia no joelho esquerdo na semana passada e agora corre contra o tempo para ficar à disposição de Sampaoli para atuar na Copa do Mundo. Inclusive, a Juventus o liberou nesta terça-feira para dar sequência ao seu tratamento no Chile.

Na lista de Sampaoli, publicada nesta terça-feira no site oficial da Associação de Futebol Profissional do Chile, não há grandes surpresas e estão presentes os principais nomes do futebol chileno, incluindo os atacantes Alexis Sánchez, do Barcelona, e Eduardo Vargas, do Valencia. As ausências mais notadas foram as do atacante Humberto Suazo e a do meia David Pizarro.

Anteriormente, o treinador havia divulgado 15 nomes, entre eles o meia Valdivia, do Palmeiras. Agora, a relação foi completa com mais 15 jogadores, sendo que mais dois deles atuam no futebol brasileiro - o lateral-esquerdo Eugenio Mena, do Santos, e o meia Charles Aránguiz, do Internacional.

Sorteado para o Grupo B da Copa do Mundo, o Chile estreará no torneio contra a Austrália, em 13 de junho, na Arena Pantanal. Depois, a seleção sul-americana vai encarar a Espanha, no dia 18, Maracanã, e a Holanda, no dia 23, no Itaquerão.

Confira a lista de convocados da seleção chilena:

Goleiros: Claudio Bravo (Real Sociedad), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Católica), Paulo Garces (O''Higgins).

Defensores: Gary Medel (Cardiff City), Gonzalo Jara (Nottingham Forest), Marcos Gonzalez (Union Española), Enzo Andia (Universidad Católica), Jose Rojas (Universidad de Chile), Eugenio Mena (Santos), Mauricio Isla (Juventus).

Meio-campistas: Jorge Valdivia (Palmeiras), Felipe Gutierrez (Twente), Rodrigo Millar (Atlas), Jose Pedro Fuenzalida (Colo Colo), Pablo Hernandez (O''Higgins), Matias Fernandez (Fiorentina), Francisco Silva (Osasuna), Arturo Vidal (Juventus), Charles Aránguiz (Internacional), Marcelo Diaz (Basel), Carlos Carmona (Atalanta), Miiko Albornoz (Malmö).

Atacantes: Alexis Sanchez (Barcelona), Esteban Paredes (Colo Colo), Eduardo Vargas (Valencia), Gustavo Canales (Union Española), Jean Beausejour (Wigan), Mauricio Pinilla (Cagliari), Fabian Orellana (Celta).