Chile gasta US$ 50 mi para sediar Jogos Sul-Americanos O presidente do Chile, Sebastian Piñera, anunciou nesta terça-feira o investimento de US$ 50 milhões para que Santiago possa sediar os Jogos Sul-Americanos de 2014. Realizada desde 1978, a competição reúne a cada quatro anos os países do continente para disputa de modalidades que, em sua maioria, fazem parte do programa olímpico.