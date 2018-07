Chile perde dois jogadores machucados para enfrentar a Venezuela

De acordo com boletim médico emitido nesta sexta-feira pela federação chilena, Marcelo Díaz, do Celta, teve uma lesão muscular no bíceps femoral direito. Já Matías Fernández, da Fiorentina, volta à Itália com uma pequena distensão no adutor esquerdo. Ambos foram cortados e retornam aos respectivos clubes para se tratarem.

Para os lugar deles, a comissão técnica convocou Esteban Pavez, do Colo-Colo, e Diego Valdés, do Audax Italiano. O técnico Juan Antonio Pizzi estreou no comando do Chile na derrota diante da Argentina e vai buscar a primeira vitória na Venezuela.