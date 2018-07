Chileno tira vantagem de polonês e retoma liderança dos quadris no Dacar

A folga de Rafal Sonik na liderança dos quadriciclos terminou nesta segunda-feira (12) da pior forma que o polonês poderia imaginar. Em busca do inédito título do Rali Dacar, o europeu viu o seu principal rival, o atual campeão Ignacio Casale (CHL), tirar sua vantagem na classificação geral e completar a oitava etapa, entre Uyuni (BOL) e Iquique (CHL), na segunda posição, assumindo assim o primeiro lugar no acumulado. A vitória do dia ficou com o jovem argentino Jeremias Gonzalez Ferioli, de 19 anos, com o tempo total de 3h43min35s.

Antes de começar a oitava etapa, que teve 784 km, sendo 368 km de neutro, e que marcou a parte final maratona, na qual os pilotos não podem ter auxílio externo na manutenção dos veículos, Sonik tinha uma diferença de 21min59s para o chileno. No entanto, o fraco desempenho do então líder, que completou o trecho apenas oitavo, fez a distância para o concorrente desaparecer.

Assim, Casale vai para liderança com o tempo de 36h04min14s, pouco mais de seis minutos sobre o polonês. A terceira posição é do uruguaio Sergio Lafuente, 49min11s atrás do ponteiro. Praticamente sem chances de disputar o título, uma vez que está 2h45min46s do primeiro colocado, Gonzalez Ferioli é o quarto no geral.

Punido em 3h20min pela organização no dia anterior, o brasileiro André Suguita segue em busca de seu objetivo: completar o Dacar. O piloto que utiliza um Can-Am terminou o dia em 11º. No acumulado, o paulista é o 12º.

NONA ETAPA

Os pilotos dos quadris continuam o trajeto do Rali Dacar 2015 nesta terça-feira (13), na etapa que sai de Iquique (CHL) rumo a Calama (CHL). Será o último pernoite da prova em território chileno. O trecho cronometrado do dia contará com 450 quilômetros.

RESULTADOS - 8ª etapa

1º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) 3h43min35s

2º Ignacio Casale (CHL) #250 (Yamaha) +7min54s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +11min04s

4º Walter Nosiglia (BOL) #260 (Honda) +16min38s

5º Christophe Declerck (FRA) #260 (Yamaha) +29min37s

11º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +1h22min43s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º Ignacio Casale (CHL) #250 (Yamaha) 36h04min14s

2º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) +6min49s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +49min11s

4º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +2h45min46s

5º Nelson Augusto Sanabria Galeano (PAR) #256 (Yamaha) +3h30min25s

12º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +16h33min