China diz confiar que Rússia vai garantir segurança em Jogos de Sochi

PEQUIM - A China está confiante de que a Rússia será capaz de garantir a segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi no mês que vem, disseram autoridades nesta terça-feira. Para diminuir as preocupações com a segurança, o presidente Vladimir Putin intensificou a vigilância em toda a Rússia depois que 34 pessoas foram mortas no mês passado em atentados em Volgogrado, no sul do país.

Enquanto 37 mil agentes fazem a segurança na região de Sochi, os Estados Unidos em particular expressaram preocupação com a situação. A China, no entanto, tem posição diferente, segundo disse o vice-ministro do Exterior, Cheng Guoping, à imprensa em Pequim.

"A China acredita completamente na capacidade russa para garantir a segurança dos Jogos. Acreditamos que os Jogos serão um sucesso", afirmou Cheng. "A China tem estado em contato com a Rússia sobre esse tema." O presidente da China, Xi Jinping, estará na cerimônia de abertura das Olimpíadas, numa demonstração de apoio a Putin, que investiu o seu prestígio político nos Jogos.