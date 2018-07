China minimiza risco de doping por carne contaminada Um importante dirigente antidoping da China minimizou as preocupações sobre atletas que deram positivo por substâncias proibidas por comer carne chinesa contaminada com esteroides. Subdiretor da Agência Antidoping da China, Zhao Jian disse que os países europeus estão exagerando com as preocupações sobre a possibilidade de que se detectem rastros de clembuterol em exames de atletas.