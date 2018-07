China pune técnico e equipe por briga

O nervosismo de Bob Donewald, técnico da seleção chinesa, custou caro ao próprio treinador. A Associação Chinesa de Basquete (CBA, na sigla em inglês), resolveu multá-lo em US$ 7.500 (cerca de R$ 12.500) pelo mau comportamento em quadra, que teria desencadeado a briga generalizada dos seus jogadores contra a equipe de Joinville, que representava a seleção brasileira numa série de amistosos.

Donewald pediu desculpas pelo ocorrido. "Nós trouxemos vergonha e desapontamento a esse time, à torcida e a esta nação e, por isso, em nome da seleção nacional, ofereço nossas sinceras desculpas a todos que nos apoiam", comentou. O pedido, porém, não o livrou da multa nem da suspensão por tempo indeterminado do comando da equipe.

Além de Donewald, a CBA puniu mais quatro envolvidos: o diretor Zhang Xiong foi multado em R$ 7,5 mil e os jogadores Ding Jinhui, Su Wei e Zhu Fangyu, em R$ 5 mil cada.

Fortalecidos. Ao contrário da seleção chinesa, o time do Joinville considera que a confusão os fortaleceu. "Não tenho dúvida de que aquele episódio deixa coisas boas. Nosso grupo está cada vez mais unido", disse o técnico Alberto Bial, que voltou a criticar o treinador Donewald.

A equipe enviará um relatório para a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para que a entidade possa tomar as providências necessárias e encerrar o assunto. Agora, o foco do time é a 3.ª edição do NBB, que começa dia 29.