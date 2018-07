China substitui Japão no calendário da Fórmula Indy

O calendário completo da Indy para a próxima temporada ainda não foi divulgado. Mas já está definido o fim da etapa do Japão, que aconteceu nos últimos nove anos no circuito de Motegi, por causa da falta de acordo financeiro. Assim, a China entra na programação para manter a categoria na Ásia - para isso, Qingdao irá construir um circuito de rua.

Apostando, portanto, no atrativo mercado chinês, Qingdao receberá a quarta etapa fora dos Estados Unidos que já está confirmada para a próxima temporada da Indy. Uma delas é corrida do Brasil, que acontecerá novamente no circuito de rua do Anhembi, no dia 29 de abril, em São Paulo - as outras duas são em Toronto e Edmonton, ambas no Canadá.

O calendário de 2012 da Indy, no entanto, ainda tem algumas lacunas. A principal delas é a utilização de circuitos ovais como o de Las Vegas, onde aconteceu a última etapa da temporada deste ano e um acidente com 15 carros provocou a morte do piloto inglês Dan Wheldon. Existe uma investigação para avaliar o risco desse tipo de pista - Texas tem uma igual.