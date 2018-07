China vence eleição e receberá Mundial de Piscina Curta de 2018

A cidade de Hangzhou, no leste da China, vai receber a edição de 2018 do Mundial de Natação em Piscina Curta. Os chineses venceram a eleição promovida nesta terça-feira, no último dia da convenção da Federação Internacional de Natação (Fina), em Doha, no Catar, que antecede a edição deste ano do Mundial.

"Hangzhou vai oferecer ótimas condições para a organização deste Mundial. Existe um comprometimento muito grande das autoridades locais para receber este evento na sua dinâmica metrópole", comentou Julio Maglione, o uruguaio que preside a Fina. "A China é uma importante parceira da Fifa e sempre nos alegra voltar àquele lindo país", completou.

Os chineses concorreram pelo Mundial de 2018 contra Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Lima, no Peru. A edição deste ano, começa nesta quarta-feira em Doha, com a participação prevista de mais de 900 atletas. O próximo Mundial de Piscina Curta acontecerá em Windsor, no Canadá.

No ano que vem, o Mundial de Esportes Aquáticos, que reúne as agora seis modalidades controladas pela Fina, será em Kazan (Rússia). O congresso da entidade também já havia decidido, sábado, pela inclusão do high diving (salto de grandes alturas) como modalidade, além da criação de provas como os saltos ornamentais sincronizados mistos em trampolim de 3m e plataforma de 10m e o dueto misto no nado sincronizado.