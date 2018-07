Chinês bate recorde nos 1500m no último dia do Mundial de Xangai

XANGAI - O chinês Sun Yang encerrou a boa campanha do país anfitrião do Mundial de Esportes Aquáticos de Xangai em grande estilo neste domingo. Ele levou o público chinês ao delírio ao bater o recorde mundial dos 1500 metros livre, com o tempo de 14min34s14, superando a marca mais antiga da natação, que pertencia ao australiano Grant Hackett.

Único a resistir à era dos supermaiôs, o recorde já durava dez anos, desde que Hackett marcou 14min34s56 no Mundial de Fukuoka, no Japão, em 2001. Yang, de 19 anos, já havia se aproximado do tempo do australiano, hoje aposentado, nos Jogos Asiáticos, em novembro do ano passado, quando registrou 14min35s43.

A medalha de prata ficou com o canadense Ryan Cochrane, com o tempo de 14min44s46. O húngaro Gergo Kis faturou o bronze, com 14min45s66.

O recorde de Yang foi apenas o segundo no Mundial de Xangai. Antes dele, somente o americano Ryan Lochte havia estabelecido uma nova marca mundial na competição, nos 200 metros medley.