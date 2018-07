Chinin fica em 6º no decatlo e já pensa em ouro no Rio

Com 8.809 pontos, a medalha de ouro ficou com o norte-americano Ashton Eaton, campeão olímpico em Londres e atual recordista mundial. Eaton havia faturado a prata no Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, há dois anos. Na Rússia, o segundo lugar ficou com o alemão Michael Schrader (8.670) e o bronze, com o canadense Damian Warner (8.512).

Chinin terminou as cinco provas disputadas no sábado na 10ª colocação geral, após figurar até em 6º. Neste domingo, ele voltou a se destacar e apareceu em 5º depois do salto com vara. Antes, havia competido nos 110 metros com barreiras, o lançamento de disco. Depois manteve a posição no lançamento de dardo, mas caiu de rendimento na última prova, o tiro de 1.500 metros. Acabou com a competição com 8.388 pontos.

"A sensação é de trabalho cumprido. Eu acho que decatlo é uma prova sem grande ídolos. E os que tivemos, estavam muito ausentes. Tive que trabalhar bastante, junto aos patrocinadores, aos treinadores. E tudo foi muito valido. Aconteceu tudo ao mesmo tempo e está dando certo. É legal saber que está dando certo", comentou o atleta, em entrevista à Sportv.

Motivado pelo bom resultado, o brasileiro já disse pensar na medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. "Hoje estou bastante consciente, convicto do que é um treinamento para a Olimpíada. O pensamento da confederação e o meu e o ouro. Vou chegar ao Rio preparado para brigar pela medalha de ouro", garantiu Chinin, de 28 anos.