Chip na bola deve ser a novidade do Mundial

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, confirmou ontem a possibilidade de introdução do chip eletrônico na bola, para indicar se ela entrou ou não inteiramente no gol. A decisão será tomada em março do próximo ano, em Londres, e, se aprovada, deve estar valendo na Copa de 2014.

"Vamos discutir se é preciso (o sistema), disponível e viável financeiramente"", disse o cartola que controla a Fifa.

O chip tem, hoje, grande clamor por sua aprovação, pelo menos nas principais competições, por conta das seguidas dúvidas sobre a validade ou não de gols. Em 2010, por exemplo, no jogo entre Alemanha e Inglaterra, o inglês Lampard fez gol legítimo, mas o juiz não viu que a bola entrou.

A efetivação de dois auxiliares adicionais - há testes em algumas competições - é outra possibilidade, mais remota do que a adoção do chip, pelo que deu a entender Blatter.

"Isso vai ser tratado pela (International) Board em julho de 2012, logo após a Eurocopa.""

A arbitragem também deverá apresentar mudanças no Mundial do Brasil. Blatter falou ontem na reestruturação do departamento de árbitros da Fifa, alvo de severas críticas nas últimas Copas. "Em 2014, o objetivo é trabalhar apenas com árbitros profissionais."" Ele enfatizou, porém, que não será fácil adotar a medida, pois em muitos países os árbitros são amadores e as confederações não têm condições financeiras de adotar o profissionalismo.