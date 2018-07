Chisora é preso para prestar esclarecimentos após briga

Chisora e o treinador Don Charles foram detidos no domingo em um aeroporto de Munique e retidos para serem interrogados, disse o porta-voz policial Gottfried Schlicht. "Depois decidiremos se seguir adiante", disse Schlicht, se referindo a possíveis punições. Schlicht explicou que a polícia procurou Haye, que não estava no hotel. "Não sabemos onde está", disse.

O jornal Sueddeutsche Zeitung, de Munique, informou que Haye se dirigiu ao aeroporto após a luta e tomou um voo pela manhã. A polícia considera a abertura de processos por agressão física e ameaça. Durante a confusão, Chisora teria ameaçado dar um tiro em Haye.

Os britânicos trocaram golpes depois que o primeiro perdeu para Chisora por decisão unânime para Vitali Klitschko em seu combate pelo título do Conselho Mundial de Boxe. Chisora ironizou a derrota de Haye para Wladimir Klitschko, no ano passado. Eles discutiram até Chisora arremessar uma garrafa d''água em Haye. Em seguida, eles trocaram socos.

Haye também lutou com membros da equipe de Chisora, incluindo o treinador Adam Both, que sofreu um sangramento na cabeça. Os seguranças tiveram dificuldades para conter a briga, enquanto a polícia chegava ao local. Polêmico, Chisora deu um tapa em Vitali Klitschko na sexta-feira e cuspiu água no rosto do ucraniano antes do começo da luta no sábado.