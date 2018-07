Chris Froome e John Surtees são condecorados pela rainha Elizabeth

Law, de 75 anos, que jogou pelo United entre 1962 e 1973 e fez parte da chamada "Santíssima Trindade" do clube com George Best e Bobby Charlton, se tornou um Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE, na sigla em inglês) pelos serviços ao futebol e de caridade.

McCoy, que se aposentou este ano, depois de vencer 20 títulos britânicos e obter um recorde de 4.358 corridas em uma carreira de 23 anos no jóquei, foi nomeado cavaleiro em reconhecimento aos seus serviços às corridas de cavalos. Ele é apenas o segundo jóquei a se tornar um Sir, depois de Gordon Richards em 1953.

Surtees, o único homem a vencer campeonatos mundiais em duas e quatro rodas, se tornou um CBE. Surtees, de 81 anos, venceu sete mundiais de motociclismo antes de mudar para as quatro rodas e vencer o campeonato de Fórmula 1 de 1964.

Froome se tornou um oficial da Ordem do Império Britânico (OBE, na sigla em inglês) após ser o primeiro britânico a vencer pela segunda vez a Volta da França, em julho. O''Sullivan também foi premiado com um OBE, em reconhecimento aos seus serviços à sinuca, tendo vencido o campeonato mundial cinco vezes, o último deles em 2013.

O sucesso da equipe de futebol feminino da Inglaterra, que terminou o Mundial deste ano em terceiro lugar no Canadá, foi reconhecido com Fara Williams e capitã Steph Houghton se tornando Membro da Ordem do Império Britânico.

Heather Rabbatts, diretora da Associação de Futebol da Inglaterra que se tornou a primeira mulher a fazer parte do conselho da organização, foi premiada como o título de Dama Honorária pelo serviços ao futebol e à igualdade. Como uma ativista em nome das mulheres no esporte, ela apoiou publicamente a médica Eva Carneiro, que deixou o Chelsea após desentendimento com o técnico José Mourinho.

Ex-atacante e presidente Manchester City, Francis Lee recebeu uma CBE, enquanto o ex-jogador de rúgbi Mark Cueto e o boxeador Carl Frampton, campeão mundial dos supergalos pela Federação Internacional de Boxe, foram premiados com MBEs.