Chris Froome fatura a 100.ª edição da Volta da França

PARIS - Chris Froome se consagrou vencedor da 100.ª edição da Volta da França, que terminou neste domingo com a realização da sua última etapa, de caráter apenas tradicionalmente protocolar. O britânico foi dominante durante a maior parte das três semanas da mais tradicional prova do ciclismo mundial, que ainda contou com o colombiano Nairo Quintana surpreendendo ao fechar a importante competição em segundo lugar.

No último sábado, Froome já havia se garantido como virtual campeão desta histórica edição da Volta da França, que foi emblemática também pelo fato de que foi a primeira após a confissão de doping de Lance Armstrong. O norte-americano ganhou por sete vezes a prova francesa, mas acabou tendo todos os títulos cassados depois de ser o principal personagem de um escândalo de dopagem que estourou no fim do ano passado.

Com a vitória de Froome, a Volta da França conta novamente com um ganhador britânico, depois do triunfo obtido por Bradley Wiggins em 2012. A chegada do ciclista em Paris, local da chegada da prova, aconteceu com estilo: com o tradicional uniforme amarelo dado ao líder da prova, sendo que ele assumiu o posto na oitava etapa e desde então não deixou mais a ponta geral.

Já Quintana, sensação de apenas 23 anos, passou a ocupar a segunda posição geral na 20.ª e penúltima etapa, disputada no sábado, e manteve o posto neste domingo. Já a terceira colocação no geral ficou com o espanhol Joaquim Rodríguez.

Esta última etapa da competição foi vencida pelo alemão Marcel Kittel, que no último trecho deste percurso entre Versailles e Paris ultrapassou o compatriota Andre Greipel e o britânico Mark Cavendish, respectivos segundo e terceiro colocados neste domingo, para contabilizar a sua quarta vitória nesta edição da Volta da França.