Chris Froome vence etapa e lidera a Volta da França

Froome atacou na segunda escalada do dia para assumir a liderança da disputa, vencer a etapa e tomar a camiseta amarela, destinado ao primeiro colocado na classificação geral, que vinha sendo usada pelo sul-africano Daryl Impey.

O australiano Richie Porte ficou na segunda colocação na etapa deste sábado, a 52 segundos do vencedor, enquanto o espanhol Alejandro Valverde foi o terceiro, a 1 minuto e 9 segundos. Na classificação geral, Froome está em primeiro lugar, com 32 horas, 15 minutos e 55 segundos, com vantagem de 51 segundos para Porte e de 1 minuto e 25 segundos para Valverde.

Único representante brasileiro na Volta da França, Murilo Fischer ocupa a 146ª colocação na classificação geral, com uma desvantagem de 1 hora, 12 minutos e 43 segundos, após ficar em 149º lugar na etapa deste sábado, 30 minutos e 15 segundos atrás do vencedor.

A Volta da França prossegue neste domingo com a disputa da nona etapa, também montanhosa, entre Saint-Girons e Bagneres-de-Bigorre, com um percurso de 168,5 quilômetros. A principal prova do ciclismo mundial que será encerrada no dia 21 de julho.