Lucas Chumbo vence torneio de ondas gigantes de Nazaré; Pedro Scooby fica em segundo

O surfista brasileiro Lucas Chumbo foi o campeão do Nazaré Tow Surfing Challenge, competição de ondas gigantes na cidade de Nazaré, em Portugal, nesta segunda-feira. Chumbo ganhou o torneio ao lado do havaiano Kai Lenny e viu o compatriota Pedro Scooby ficar na segunda posição e levar o prêmio de surfista com a melhor atitude e comprometimento na competição.

Chumbo terminou com uma pontuação de 23,34 num total de 30, enquanto Scooby ficou com 22,90. “É uma honra competir ao lado do Kai. Ele com certeza me colocou nas melhores ondas do dia e fizemos o nosso melhor. Esta é uma das melhores performances da minha vida e estou muito feliz”, disse Chumbo, de 26 anos, após a vitória.

Chumbo e Lenny também foram bicampeões da modalidade por equipes. Em 2020, eles já haviam levantado o troféu. “Trabalhar com alguém como Lucas (Chumbo) é um sonho que se torna realidade porque temos a mesma forma de pensar. Nós sabemos as ondas exatas que queremos e estamos tentando levar nosso desempenho o mais longe que podemos”.

Scooby teve a melhor nota do torneio (9,50) e destacou a parceria com o português Nic Von Rupp. "Escolhemos as ondas erradas no início e eu estava enlouquecendo, mas o Nic (Von Rupp) me acalmou. Sua direção me colocou no lugar perfeito e eu apenas fiz o resto".

Dentre as mulheres, a vencedora foi a francesa Justine Dupont, que ficou à frente das brasileiras Maya Gabeira e Michelle des Bouillons. Dupont se tornou bicampeã do Nazaré Tow Surfing Challenge.