Chuva faz candidatos ao título largarem no fim do grid na Stock Car

A chuva atrapalhou o treino classificatório da etapa final da Stock Car, neste sábado, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O meu tempo embaralhou o grid de largada e jogou para o pelotão traseiro os candidatos ao título Marcos Gomes e Cacá Bueno. A pole position acabou caindo nas mãos de Valdeno Brito, que largará do primeiro posto pela terceira vez nesta temporada.

Favorito ao título, Gomes vai largar somente do 27º lugar, uma posição atrás de Cacá Bueno. Com boa vantagem na liderança do campeonato, o primeiro garante o título se chegar até em 13º lugar e isso no caso de vitória do rival. Cacá, por sua vez, precisa ao menos ficar entre os quatro primeiros colocados para sonhar com o troféu, torcendo ainda por uma fraca corrida de Gomes.

A briga pelo título ganhou em dramaticidade neste sábado em razão da chuva, que caiu sobre Interlagos na segunda metade do treino. Gomes e Cacá ainda não haviam ido para a pista. Valdeno Brito liderava a briga e seu tempo (1min38s992) se manteve no topo da tabela quando a chuva caiu e nenhum piloto conseguiu acelerar mais que Brito na pista molhada.

Átila Abre foi quem mais se aproximou de Brito, ainda com piso seco, com o tempo de 1min39s139. Sérgio Jimenez (1min39s403) e Diego Nunes (1min39s459) garantiram a segunda fila do grid, também sem chuva.

Com o mau tempo, Gomes e Cacá não conseguiram acompanhar o ritmo dos pilotos que fora para a pista antes. Gomes não passou do 1min48s032, enquanto Cacá registrou 1min47s844. Os dois vão decidir o título da temporada 2015 da Stock Car na manhã deste domingo, a partir das 10 horas.