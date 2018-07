Chuva atrapalha e estreia de Soares/Melo no Brasil Open é adiada Se na semana passada a chuva atrapalhou a programação do Rio Open, nesta a "vítima" do mau tempo é o Brasil Open, em São Paulo. Nesta quarta-feira, a chuva que caiu no período da tarde e no início da noite adiou a estreia de Bruno Soares e Marcelo Melo na chave de duplas do torneio de nível ATP 250.