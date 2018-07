Chuva cancela treino do Uruguai, que vai à academia

Ainda pela manhã, três funcionários da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) foram ao estádio do Santa Cruz e constataram que o gramado não tinha condições de receber um treino. A solução, então, foi transferir a atividade para CT do Sport, localizado em Paulista, a cerca de 30 km do centro do Recife.

Mas quando chegou na hora do treino da tarde, nova surpresa: por causa da chuva, seria impossível se deslocar até o CT do Sport. O acesso ao local teria de ser feito por uma ladeira de terra, na qual o ônibus da delegação não conseguiria passar.

O jeito, então, foi treinar em um academia localizada a poucos metros do hotel, no bairro de Boa Viagem. "Acredito que em um torneio como esse o brilho das atuações depende da preparação das equipes. Todos sabiam como chove em junho e julho no Recife. Por isso estamos surpresos. Não acreditávamos que iríamos passar pela situação de ter que buscar um campo capaz de receber o treinamento. Não queremos tratamento especial. Apenas um lugar para nos preparamos para as partidas", reclamou o técnico Óscar Tabárez. O Comitê Organizador ainda tenta solucionar o problema.

Os atuais vencedores da Copa América estreiam na competição no próximo domingo, na Arena Pernambuco, em duelo contra a Espanha, às 19 horas, pela primeira rodada do Grupo B. Depois, o Uruguai volta a entrar em campo na próxima quinta, quando vai enfrentar a Nigéria, em Salvador. Por fim, voltam ao Recife para encerrar a fase de grupos contra o Taiti, no dia 23.