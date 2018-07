Chuva deve fazer prova ser mais veloz

A umidade relativa do ar estará alta, na casa dos 65%. Esse é um detalhe, porém, que causa preocupação para os atletas. "Ter muita umidade sempre é um fator de dificuldade. O percurso vai ficar ainda mais duro", diz Marilson Gomes dos Santos.

A temperatura será amena, com máxima prevista para o dia de 25° C. Sem o calorão que já caracterizou algumas edições da prova, as possibilidades de uma disputa rápida aumentam. Paul Tergat foi quem fez os 15 quilômetros mais rápidos da história, com 43min12 em 1995.