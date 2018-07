Chuva e ventos fortes adiam quartas de final em Bells Beach

A quarta-feira será um dia sem competição em Bell Beach. Devido às condições climáticas, com chuva e excesso de ventos, a organização da etapa, a segunda do Circuito Mundial de Surfe, decidiu adiar as baterias de quartas de final, onde estão os brasileiros Gabriel Medina, Adriano de Souza e Filipe Toledo. O evento deve continuar nesta quinta-feira.

Cabe agora aos atletas esperarem até quinta-feira, quando, se as condições do clima ajudarem, acontecerão as baterias de quartas de final tanto entre as mulheres como entre os homens. Nessa etapa da competição, três brasileiros ainda sonham com o título em Bells. Adriano de Souza e Filipe Toledo, aliás, lutam para terminar a etapa na liderança da temporada.

A QUINTA RODADA

A quinta fase da etapa de Bells Beach foi de glória para o surfe brasileiro, já que o atual campeão mundial Gabriel Medina eliminou ninguém menos do que Kelly Slater, onze vezes o melhor do mundo, e se garantiu entre os oito melhores do evento na Austrália. O outro brasileiro que disputou a fase, Jadson André, não teve a mesma sorte e perdeu para o australiano Mick Fanning, dando adeus à competição.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Adriano de Souza x Gabriel Medina

Owen Wright-AUS x Josh Kerr-AUS

Jordy Smith-AFS x Mick Fanning-AUS

Filipe Toledo x Nat Young-AUS