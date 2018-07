Chuva forte atrapalha 8.ª etapa do Rali Dacar na Argentina

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN - Uma forte chuva atrapalhou, neste sábado, a realização da oitava etapa do Rali Dacar, que agora está na Argentina. Apenas cinco carros conseguiram chegar à linha final do dia, em San Miguel de Tucumán, antes de a organização decidir paralisar a prova. Ainda não está definido se os tempos serão considerados na classificação geral.

Já pela manhã, diante da previsão de fortes tempestades, a organização havia reduzido significativamente o percurso a ser percorrido e cancelado a etapa dos caminhões. Por conta do percurso cheio de água, só as motos conseguiram passar. Os quadriciclos, assim como os carros, tiveram problemas.

Mesmo entre as motos, muitas surpresas. A etapa entre Salta e San Miguel de Tucumán, na Argentina, foi vencida pelo inconstante Joan Barreda. Foi o terceiro dia liderado pelo espanhol, que foi mal em todas as outras etapas e por isso aparece apenas no 42.º lugar geral.

Quem se deu bem foi o francês David Casteu, que vinha em terceiro, chegou com 14 minutos de atraso, mas mesmo assim pulou para a liderança. Isso porque seu compatriota Olivier Pain teve problemas, se perdeu no meio da chuva, e completou a etapa apenas no 78º lugar, com 37 minutos de atraso em relação a Barreda. O atual campeão Cyril Despres não foi bem também, completou em 11.º, mas segue na vice-liderança, agora 9min26 atrás de Casteu. Pain é o quinto, com 16 minutos de desvantagem.

De acordo com o site do Dacar, só completaram a etapa os carros dos franceses Chicherit (o mais rápido) e Peterhansel, que segue liderando, do argentino Terranova, do americano Robby Gordon e do espanhol Joan Roma.

A se manter o cronograma, o domingo é de descanso para o Dacar. O rali volta na segunda-feira, para 593 quilômetros cronometrados de Tucumán a Córdoba, na Argentina.