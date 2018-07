Chuva inunda aeroporto de Salvador um dia antes de jogo da Copa

SALVADOR - O saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Salvador sofreu uma inundação, entre a madrugada e a manhã de hoje (quarta-feira), quando voltou a chover forte na cidade. Salvador recebe nesta quinta-feira o jogo entre Nigéria e Uruguai pela segunda rodada do grupo B da Copa das Confederações.

Segundo relatos de passageiros que estavam no local, grande quantidade de água caiu do teto e escorreu pelas paredes do terminal, alagando a área e interditando parte dos guichês de check-in.

Parte dos monitores que informam sobre chegadas e partidas de voos foi atingida e o atendimento da companhia aérea Gol chegou a ser fechado. A situação só foi normalizada no terminal pouco antes do meio-dia.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o problema provavelmente foi causado por um problema no sistema de escoamento de água de chuva instalado provisoriamente no terminal, para o período em que o aeroporto passa por reformas.

As obras de melhoria do aeroporto para a Copa do Mundo têm previsão de conclusão para janeiro. De acordo com o órgão, apesar dos transtornos, o alagamento não causou atrasos na operação dos voos.