Chuva provoca adiamento da partida entre Monaco e PSG, pelo Campeonato Francês

A partida entre Monaco e Paris Saint-Germain, marcada para este domingo, em Montecarlo, foi adiada por causa da chuva que atingiu o sul da França - ainda não foi escolhida uma nova data para o confronto. Apesar desse contratempo, a posição do PSG na liderança do Campeonato Francês não está ameaçada.

O time de Neymar, Thiago Silva, Mbappé & cia. está cinco pontos à frente do Olympique de Marselha (33 a 28), que na sexta-feira derrotou o Brest por 2 a 1. O terceiro colocado é o surpreendente Angers, com 24 pontos.

Já o Monaco, principal rival do PSG nos últimos anos, faz uma campanha fraca e se limita a tentar se afastar da zona de rebaixamento. O time do principado é o 14.º colocado, com 18 pontos, apenas três à frente da zona da degola.

Dois jogos foram disputados neste domingo pelo Francês. Em seu estádio, o Nantes derrotou o Toulouse por 2 a 1 e assumiu a sexta colocação do campeonato, com 23 pontos. Os visitantes continuam na lanterna, com apenas 12. Toure, no primeiro tempo, e Blas, no segundo, marcaram os gols do time da casa, enquanto Leya, já nos acréscimos, fez o único tento do Tuolouse.

Na outra partida do dia, o Rennes bateu o Saint-Étienne por 2 a 1. Os visitantes saíram à frente com um gol de Diony, mas os donos da casa viraram com tentos do brasileiro Rafinha e de Da Silva. O Rennes é o 11.º colocado do Campeonato Francês, com 21 pontos, e o Saint-Etienne é o nono, com um ponto a mais.