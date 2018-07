Chuva, provocações ao Fenômeno e casa cheia no Maracanã A rivalidade e as provocações prometidas pela torcida do Flamengo a Ronaldo foram guardadas para a noite de ontem, durante o jogo. Mas a estada do Corinthians no Rio foi bem mais tranquila do que a própria diretoria corintiana imaginava. Não houve nenhum incidente no hotel em que a delegação ficou hospedada, em Copacabana, na zona sul do Rio, nem durante o clássico no Maracanã.