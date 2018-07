Chuvas atrapalham etapa da Indy de novo e prova terá relargada em 27 de agosto As chuvas que castigam a região de Forth Worth, no Texas, Estados Unidos, voltaram a atrapalhar a etapa da Fórmula Indy neste final de semana. Após a corrida que estava marcada para o sábado ser adiada para este domingo, a prova foi interrompida na 71.ª volta e só será retomada no dia 27 de agosto.