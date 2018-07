Cibulkova bate Pliskova na decisão e é campeã em Eastbourne

Número 21 do ranking mundial do tênis, a eslovaca Dominika Cibulkova conquistou, neste sábado, o sexto título da sua carreira, o segundo apenas este ano, ao vencer a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, na final do Torneio de Eastbourne. A competição, na grama, foi preparatória para Wimbledon, que começa na segunda.

A final foi bastante parelha, com seis quebras de saque apenas nos primeiros oito games. Melhor para Cibulkova, que conseguiu uma quebra a mais para fechar o set no 12.º game.

No segundo set, a eslovaca conseguiu uma quebra no quarto game, abrindo 3/1 e caminhando para a vitória. Cibulkova, porém, teve que salvar seis break points, sendo dois no game seguinte e quatro quando o set estava 4/2 para ela.

Para Pliskova, 17.ª do ranking mundial, o título não veio, mas não tem do que reclamar da temporada na grama. Foi campeã em Nottingham e agora chegou à final de Eastbourne, indicando que pode fazer boa campanha em Wimbledon. A checa também buscava o sexto título da carreira.

HOMENS

Na versão masculina do Torneio de Nottingham, neste sábado, o norte-americano Steve Johnson, sexto cabeça de chave, surpreendeu o uruguaio Pablo Cuevas, segundo favorito, para ficar com o título. A partida foi decidida em dois sets, com 7/6 (7/5) e 7/5.

Número 38 do ranking mundial, Johnson nunca havia sido campeão em torneios da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Ele só disputara uma final, em duplas, no ano passado. Esse ano, ele chegou à terceira rodada do Aberto da Austrália, eliminando o brasileiro Thomaz Bellucci.

Já Cuevas, 25.º do ranking da ATP, buscava o terceiro título no ano, o sexto na carreira. O uruguaio ganhou o Brasil Open e o Rio Open deste ano. Na temporada passada, já havia sido campeão em São Paulo.