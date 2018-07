Cícero marca em goleada do Santos em jogo-treino

SANTOS - O Santos goleou no primeiro teste com seu reformulado elenco neste sábado. Com quatro dos sete reforços em campo, o time de Muricy Ramalho aplicou 5 a 0 no Guarani de Divinópolis-MG, em jogo-treino disputado no CT Rei Pelé.

Cícero marcou um dos gols da partida, que também teve as redes balançando com André, Rafael Galhardo, Bill e Victor Andrade. Além do meia, entraram em campo o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o zagueiro Neto e o volante Renê Júnior.

O meia Montillo ficou de fora porque ainda não assinou contrato. Marcos Assunção, por sua vez, ainda precisa recuperar a forma física. O volante está sem treinar desde o fim do Brasileirão de 2012. O mesmo acontece com o meia Pinga.

No jogo-treino, Muricy repetiu no primeiro tempo a formação no 4-3-3 testada na atividade de sexta-feira. O Santos começou com: Rafael; Rafael Galhardo, Neto, Durval e Guilherme Santos; Renê Júnior, Arouca e Cícero; Miralles, André e Neymar. Cícero, André e Galhardo abriram 3 a 0 na etapa inicial.

Depois do intervalo, o treinador mudou toda a equipe e escalou o Santos com: Vladimir; Maranhão, Felipe (base), Alan Santos e Paulo Henrique; Adriano, João Pedro e Geuvânio (Gabigol); Patito, Victor Andrade e Bill. Os dois atacantes marcaram os outros gols do jogo-treino.

O Santos fará seu primeiro amistoso da temporada às 20h30 da próxima quarta-feira, contra o Barueri, no Pacaembu.