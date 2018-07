Cicinho busca título perdido em 2010

Com dores na coxa, o atleta não atuou na última partida, na vitória sobre o Mirassol por 2 a 1. Naquele jogo, o time sentiu sua ausência e pouco atacou pelo lado direito. "Sou um jogador que gosta de atacar bastante e tenho fôlego para ajudar na marcação", diz. "O jogo de domingo vai ser muito importante, queremos chegar à final. No ano passado fui vice e, se eu for campeão, vai ser maravilhoso."

As boas atuações no Palmeiras levaram o São Paulo a procurar Cicinho. A diretoria e Luiz Felipe Scolari se irritaram com o assédio rival, mas eles podem ficar tranquilos. Se depender do jogador, ele não deixará o Palestra Itália. "Estou feliz aqui e espero que o Palmeiras me compre, para eu fazer história no clube", declara. O contrato de Cicinho vai até dezembro.

Casa cheia. O Pacaembu vai estar lotado domingo. Dos 30.400 ingressos colocados à venda para a torcida alviverde, restam apenas 2.400, para dois setores: tobogã e cadeira descoberta.

Ontem, os palmeirenses fizeram filas nas bilheterias do Palestra Itália e nenhum incidente foi registrado. Uma aglomeração de torcedores se formou em frente ao estádio em busca dos únicos 9 mil ingressos para o clássico de domingo que seriam vendidos nas bilheterias. As filas começavam nos guichês de atendimento, em frente à entrada principal do clube, e se estendiam pela rua Turiaçu.

Na quarta-feira, a venda foi feita apenas pela internet, com 21.135 bilhetes rapidamente comercializados.