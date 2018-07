Ciclismo da Olimpíada terá largada e chegada na praia de Copacabana

A principal diferença da prova masculina para a feminina é o número de voltas nos circuitos mais duros. No chamado Circuito das Canoas, na Floresta da Tijuca, que inclui uma das vistas mais bonitas do Rio na Vista Chinesa, serão três voltas para os homens e uma para as mulheres.

Depois, em Grumari, mais um circuito complicado, com direito a 2 quilômetros em paralelepípedo e subida de 2,1 quilômetros com 4,5% de inclinação. Naquela região, mais a Oeste do que o Recreio dos Bandeirantes, serão quatro voltas para os homens e apenas uma para as mulheres. Tudo isso foi mantido no novo trajeto.

Também em Grumari vai ser realizada a prova de contrarrelógico, com percurso de 29,8 quilômetros para as mulheres e o dobro disso para os homens, tendo largada e chegada na praça Tim Maia, na praia do Pontal.

Pelo projeto mais recente, a área denominada "Copacabana" terá cinco instalações olímpicas. Na praia de Copacabana, especificamente, são dois. Já no Leme, mais a norte, ficará a Arena do Vôlei de Praia. No outro extremo, a sul, no Forte de Copacabana, vão acontecer as provas de triatlo e maratonas aquáticas.